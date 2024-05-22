نوران جوهر لـ«البوابة نيوز»: تعافيت من الإصابة وأسرتي سر عودتي لقفص الإسكواش

عادت بعد إصابة قوية كادت تُنهي مشوارها الرياضي، وابتعد اسمها عن منصات التتويج في تلك الفترة، إلا أنَّ تاريخها كان حاضرًا في كل بطولة لُعبت وهي في سرير الإصابة، غيابها الطويل أحدث فارقًا كبيرًا في التصنيف العالمي للعبة، وحين عودتها مرة أخرى، بعد أن ظن الجميع أنها نهاية المشوار لا محالة، غيَّرت مفاهيم الابتعاد عن الرياضة ولو كانت فترة الغياب كبيرة أو الإصابة عظيمة، بدأت بتوالي الانتصارات، وتُوجَت بحصد الألقاب؛ "بطولة بلاك بول الدولية - وبطولة الجونة الدولية- وبطولة العالم".

كان نتاجها الرجوع للتصنيف العالمي مرة أخرى وبقوة كبيرة، استقرت حتى الآن في وصافة الترتيب العالمي للمحترفين، ولها دور كبير في أن تكون أولمبية وتشارك في النسخة المقررة لصيف 2028 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، فكان لـ"البوابة نيوز" لقاء معها، لتسمعها وتنقل تجربتها الناجحة، إنها بطلة العالم للإسكواش نوران جوهر، لاعبة نادي بالم هيلز، والمُصنفة الثانية عالميًا في ترتيب السيدات، وكان الحوار التالي.







- حصدت نوران جوهر ثلاث بطولات متتالية في وقت قصير "بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة للإسكواش - الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش - بطولة العالم للإسكواش" ماذا تقولين عنها؟



الحمد لله على العودة لمنصات التتويج بالبطولات بشكل لم أكُن أتوقعه في الحقيقة بهذه الصورة، ولكن هذا بعد جهد كبير ومثابرة.



- حدثينا عن الإصابة التي تعرَّضتِ لها وتأثيرها على مشوارك في عالم القفص الزجاجي؟



= كانت بالنسبة لي هي الفترة الأصعب في حياتي، ولم أكُن متوقعة عودتي مرة أخرى بسبب صعوبة الإصابة التي تعرَّضتُ لها، لأنها كانت مُعقدة للغاية، عرضتُ نفسي على أكبر الأطباء في مختلف أنحاء العالم، والكل أكَّد لي أنها نادرة، فكان هناك تمزق يبلغ طوله 9 ملم، وهذا ما أوقفني بالفعل في قطر، وكنتُ أعاني من كدمة سيئة للغاية في كعب قدمي ممَّا تسبب في التمزق.



- كيف كانت عودة نوران جوهر في ظل صعوبة الإصابة التي تعرَّضتِ لها، والتي كادت تُنهي مشوارك في عالم الإسكواش؟



= كان أهم دواء في مشوار علاجي وعودتي مرة أخرى، هو أسرتي بابا وماما وإخوتي، وزوجي زياد السيسى "لاعب منتخب مصر لسلاح السيف العربي، المُتوج بميدالية الجائزة الكبرى للسلاح"، بعد الحافز الكبير الذي قدموه لي في تلك الفترة.





- وما كان دور زياد في تلك الفترة؟ خاصًة أنه رياضي ويعلم مدى صعوبة الإصابات على اللاعبين نفسيًا وبدنيًا؟



= كان له دور كبير جدًّا، لأن إصابتي كانت صعبة جدًا "رِخمة"، كان بيحفزني وبيشجعني، وبيأكدلي على العودة مرة أخرى، وكان دائمًا ما يقول لي: "الفترة دي إنتي محتاجاها"، ودا كان بسبب إن الفترة الأخيرة خوضت مباريات كتير جدًا، كان محتاج جسمي إنه يريح بعدها.



- بعد العودة من الإصابة ورحيلك عن وادي دجلة وانضمامك لنادى بالم هيلز، ألم تري نوران جوهر أنها مُجازفة كبيرة، خاصةً أنَّ النادي ليس له تاريخ في لعبة الإسكواش من قبل؟



= بالعكس، نحن لعبة احترافية، لأنك إنت اللي بتختار مدربينك وبتختار التيم بتاعك، هو الأهم إنك تلعب في مكان إنت مرتاح فيه وتقدر تقدم فيه حاجة، ودا يديك حافز إنك لازم تحقق معاهم بطولة، خاصةً بعد توفير كل مقومات النجاح .

- ما إحساسك بعد تحقيق أول ثلاث بطولات تشاركين فيها بقميص بالم هيلز، وهى البطولات الوحيدة في تاريخ النادي ودوره في استكمال مسيرتك؟



= أنا سعيدة جدًا طبعًا، لأنه سيفرق كتيرا في مشوار لعبة الإسكواش في بالم هيلز، وهيساعدهم على تنظيم البطولات الكبيرة، وكان له دور كبير في عودتي إلى القفص الزجاجي من خلال تهيئة الأجواء وإعدادي نفسيًا وبدنيًا من خلال قاعدة البنية التحتية لملاعب الإسكواش.



- ما إحساسك عند استضافة بالم هيلز أهم بطولة في عالم الإسكواش "بطولة العالم للإسكواش 2024"، والتي كان يتم تنظيمها في الأهرامات؟



= أنا سعيدة جدًا، لأن بطولة العالم الحالية والمقامة على ملاعب بالم هيلز، والأدوار النهائية ستلعب في متحف الحضارات، هي الأفضل من حيث التنظيم لإقامتها على ملاعب غاية في الاحترافية، تضاهي الملاعب العالمية، وفخر لنا كلاعبين مصريين أن نجد ذلك على أرض مصر.



- نوران جوهر تنضم لأبطال العالم الحاصلين على لقب بطولة العالم للناشئات ولأول مرة بطولة العالم للكبار.. إنجاز كبير ماذ تقولين عنه؟



= أنا سعيدة جدا، وكنت على ثقة أننى سأصبح بطلة للعالم يوما ما، وسعيت لتجهيز نفسى لذلك، وجاءت على حساب منافسة قوية نور الشربينى التى وصلت إلى النهائى عشر مرات فى إنجاز لا يصدق.





- ما دور نوران جوهر في دخول لعبة الإسكواش للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028؟

= اختارني الاتحاد الدولي للعبة، لعرض الملف الخاص برياضة الإسكواش أمام اللجنة الأولمبية الدولية، فخورة جدًا باختياري دا، وهو شرف كبير وفخر لكل منظومة اللعبة في مصر.