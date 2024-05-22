أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في قصف روسي في منطقة خيرسون

أصيب 8 أشخاص بينهم طفل من منطقة خيرسون،إثر قصف روسي شمل 17 تجمعا سكنيا في المنطقة الواقعة بجنوب البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية،اليوم /الأربعاء/ قوله "إن القصف الروسي تسبب في إلحاق أضرار بستة مبان شاهقة وسبعة منازل خاصة كما تعرض برج اتصالات ومؤسسة زراعية وخط أنابيب غاز وسيارات خاصة للتدمير".

وأضاف أن الجيش الروسي قصف المباني الشاهقة في منطقة شومنسكي في خيرسون حيث أدى الهجوم إلى إصابة شخص يبلغ من العمر 15 عامًا وامرأتين كانوا بالخارج وقت الهجوم.

