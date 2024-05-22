القبض على طالب نصب على أصحاب شركات هواتف بعابدين

القت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طالب لقيامه بالنصب على أصحاب شركات الهواتف بعابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مندوب بإحدى شركات الإستيراد والتصدير – كائنة بمحافظة الجيزة) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليه عن طريق شراء (٩) هواتف محمولة وإيهامه بتسديد المبلغ المطلوب على حساب الشركة بالبنك إلا إنه إكتشف بعدم وصول المبلغ المالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) وأقر بإستئجار (محل هواتف محمولة - كائن بدائرة قسم الشروق) وإستغلاله فى النصب على مالكى شركات الهواتف المحمولة والإلكترونيات بدعوى شراء كميات من الهواتف المحمولة للإتجار بها وقيامه بتزوير إيصالات التحويل الخاصة بقيمة الهواتف على حسابات مندوبى شركات بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.