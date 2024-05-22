تعليم البحيرة: 62 ألفا و645 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم الفني في البحيرة، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول عن العام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرًا إلي أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية ستنطلق على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم السبت القادم 25 مايو 2024 بجميع نوعيات التعليم الفني.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة يبلغ 62645 طالب وطالبة بكافة النوعيات الفنية منهم (43187 صناعي، 5130 زراعي، 14118 تجاري، 210 فندقي) سيقومون بأداء امتحانات الدبلومات الفنية أمام 173 لجنة بنطاق 16 إدارة تعليمية.

تجهيز 43 استراحة للملاحظين والمراقبين بامتحانات الدبلومات الفنية

وأعلن وكيل الوزارة، عن الانتهاء من تجهيز 43 استراحة بنطاق الإدارات التعلمية لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بكافة المقومات والأجهزة والأثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالعمل على التيسير على الطلاب والملاحظين وتوفير كافة سبل الراحة لتمكين الطلاب من أدائهم للامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام بتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 173 لجنة منهم (118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي، 14 لجنة تعليم زراعي، 40 لجنة تجاري، ولجنة واحدة فندقي) وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال ابنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

وكما أعلن وكيل الوزارة، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، بصفة مستمرة وبشكل لحظي، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو اجوائها اولا بأول، وتم تجهيز خطوط سير توزيع اسئلة الامتحانات بمركز توزيع اسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها.

كما تم التنسيق مع الشرطة وكل من الصحة - التموين - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل في مجاله للمعاونة في مجال امتحانات الدبلومات الفنية.

وشدد يوسف الديب، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بكل حزم لكافة صور واشكال الغش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أي طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الأمنه لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية بسهولة ويسر.