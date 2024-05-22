"الإسكان" تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول قيام الوزارة بتأسيس شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها، مؤكدة أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.

وناشدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع وسائل الإعلام، والمواطنين، الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التى تتيحها الوزارة، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أى تصريحات تنشرها وسائل الإعلام، وتكون غير صادرة عن المصادر الرسمية بالوزارة.

وأكدت وزارة الإسكان، أنها تعمل من خلال الجهات التابعة لها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهناك أدوات معلومة ومعروفة للحصول على تلك الوحدات، والتى استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين.



