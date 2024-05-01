تاجر يقطع يد شاب بسكين بمنطقة المطرية

اقدم تاجر على قطع يد شاب بسكين أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة المطرية وتم ضبط المتهم ونقل المجنى عليه للمستشفى فى حالة حرجة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من شرطة اللنجدة بوجود شاب مصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور أنتلقت اجهزة الامن وعثر على شاب مقطوع اليد اليسرى، وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

وبعمل التحريات تبين ان مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وتاجر أدوات منزلية بسبب قيام الأخير بوضع البضاعة أمام باب عقار الضحية، وعندما عاتبه الشاب نشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها التاجر بضرب الضحية بسكين فقطع يده اليسرى.

كما اصيب المتهم بجرح قطعى بفروة الرأس وتم ضبطه، ونقل الضحية للمشتفى فى حالة حرجة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود لعيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.