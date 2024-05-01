طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر في مباراة الإسماعيلي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد عبد القادر تعرض لألم في العضلة الخلفية لم يستكمل بسببه مباراة الإسماعيلي.

وخرج أحمد عبدالقادر مصابا في بداية اللقاء ودخل بدلا منه حسين الشحات.

وأوضح جاب الله في تصريحات عقب المباراة أن عبد القادر اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية أثناء الشوط الأول، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد حجم الإصابة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.