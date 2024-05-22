المشدد 5 سنوات لمتهم بالتعدي على عاملة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في التعدي على عاملة بالضرب، وإحداث عامه مستديمة لها بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعدي بالضرب علي عاملة أثناء نشوب مشاجره لرفض أسرة المجني عليها بيع للمخدرات أمام مسكنها .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من المستشفي باستقبال المجني عليه وبها إصابات وبانتقال وسؤال الشهود تبين أن عاطل تعدي عليها وقام بفقع عينها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف ارتكاب الواقعة.