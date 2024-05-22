الشهادة الإعدادية 2024.. فرحة بين الطلاب بختام ماراثون الامتحانات في القاهرة

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، منذ قليل من امتحانات نهاية العام 2024.

وأدى الطلاب اليوم امتحان الهندسة، لمدة ساعتين، في ختام ماراثون الفصل الدراسي الثاني.

أكد عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، سهولة امتحان الهندسة، وعبروا عن فرحتهم بالانتهاء من الماراثون.

وأشار الطلاب إلى أن غالبية امتحانات الفصل الدراسي الثاني كانت في مستوى الطالب المتوسط، مقارنة بامتحانات الترم الأول.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ 35.

وكانت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تداول عقب بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات اليوم الأربعاء أسئلة وإجابات تزعم أنها للامتحانات التي يؤديها الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.