كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر يتقدم على الخليج بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نظيره الخليج المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بثنائية دون رد خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يقود رونالدو هجوم العالمي أمام الخليج، رفقة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى، في ظل غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا للإصابة.

بينما يتواجد محمد شريف أساسيًا في تشكيل الخليج أمام النصر، وذلك بجانب خالد ناري وفابيو مارتينيز.

افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 17 بهدف رائع بعد استغلاله خطأ لاعبي المنافس، وأضاف ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب اتحاد جدة، أمس الثلاثاء، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.