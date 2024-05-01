محمد شريف يقود الخليج أمام النصر بنصف نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يحل فريق الخليج، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره النصر بملعب الأول بارك، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد شريف تشكيل الخليج أمام النصر، وذلك بجانب خالد ناري وفابيو مارتينيز، في مواجهة حاسمة قبل المباراة النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخاض محمد شريف 3 مباريات في البطولة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، بالرغم أنه أحرز 4 أهداف وصنع آخرًا في بطولة الدوري السعودي.

وتأهل الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب اتحاد جدة، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الخليج لمواجهة النصر

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: حمسل - خبراني - لوبيز - ريبوتشو

خط الوسط: حمزي - وو يونج - رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.