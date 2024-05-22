باريس: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحظورات

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات" بالنسبة لبلاده، لكن فرنسا ترى أن الظروف غير متوافرة "الآن ليكون لهذا القرار تأثيرا فعليا" على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.

وأضاف سيجورنيه في تصريحات نشرتها وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء،: "ينبغي أن يكون قرار كهذا مفيدا أي السماح بتسجيل تقدم حاسم على الصعيد السياسي. في هذا الإطار، يجب أن يحصل هذا القرار في الوقت المناسب" لتحقيق فرقا.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي، الذي استقبل صباح اليوم نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "الأمر لا يتعلق بمسألة رمزية أو بالتموضع السياسي فقط، بل بأداة دبلوماسية تسخر لحل الدولتين اللتين تقومان جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

كما أوضح: "يتعين أن يكون القرار مفيدا، بمعنى اخر يجب أن يؤدي لتحقيق تقدم حاسم على الجبهة السياسية".