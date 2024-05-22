قبل امتحانات الثانوية العامة.. "خبراء" يضعون روشتة للطلاب لزيادة التركيز والمذاكرة بشكل صحيح.. ويؤكدون على دور المدرسة والأسرة

أيام معدودة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، التي من المقرر بدايتها يوم 10 يونيو المقبل، وتبدأ بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، ثم يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، ثم تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو القادم.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات المواد الدراسية الأساسية لطلاب الثانوية العامة، على النحو الآتي: يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

خلال التقرير التالي، تقدم "البوابة نيوز"، روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة، من بعض الخبراء التربويين، لكيفية التحصيل والمذاكرة قبل بدء الامتحانات.

نتائج الامتحانات ليست المعيار الحقيقي

يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن الامتحانات ونتائجها ليست المعيار الحقيقي لقياس مدى استفادة الطلاب، مؤكدًا أن إعداد مواطن فاهم وسليم يترتب عليه تعزيز الجانب الإنساني والاجتماعي والفكري والمعرفي لديه بشكل كبير، هو الأمر الذي يساهم في إدارة ذاته ومسئوليته هو هدف التعليم السليم، فإن ما نعاني منه حاليًا هو فهم خاطئ للمنظومة التعليمية في مصر.

ويتابع «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الهدف الأساسي من التعليم هو إعداد مواطن جيد سواء على المستوى التربوي أو النفسي أو المعرفي أو الجسدي، موضحًا أن المدرسة هي أساس التربية أولًا ثم التعليم ثانيًا، فهي من تؤهل الطالب لمعرفة دوره كمواطن فعال داخل المجتمع في شتى النواحي

واشار إلى أن نتيجة الامتحانات ليست المعيار الحقيقي للتعليم الجيد، ولكن اختبارات القدرات داخل الكليات قبل الالتحاق بها هي التي تحقق هذا الغرض.

دور الأسرة تجاه الطلاب

ونصح الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، بضرورة توفير المناخ الهادئ المطمئن داخل المنزل لطلاب الثانوية العامة، فإن القلق والتوتر أمر معتاد وطبيعي لهم خلال فترة الامتحانات، وبالتالي لابد من عدم ممارسة الضغط عليهم من الآباء والأمهات.

ويستكمل «حمزة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، هناك دور كبير على الآباء والأمهات تجاه أبنائهم في فترة امتحانات الثانوية العامة، والدعم الذي يقدمونه لهم يساعد في تحقيقهم مجهود أكبر للنجاح والتفوق، والعكس أيضًا قد يدمرون مستقبلهم بدون قصد، ناصحًا بالبعد عن الضغط العاطفي على الطلاب واجبارهم على اختيار طريق محدد في التعليم الجامعي.

ويوضح، أنه من المهم البعد عن أي مشاكل أو خلافات أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات، للتركيز بشكل أكبر.