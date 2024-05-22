الجابر: الإمارات فى صدارة المؤشرات الإقليمية المتخصصة بالمجال الصناعي

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت فى صدارة العديد من المؤشرات الإقليمية المتخصصة في المجال الصناعي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح الجابر، أن الوزارة أطلقت برنامج مصنعين لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف، لافتا إلى أن هذا البرنامج كان له دور في تأهيل وتدريب الكادر البشري المواطن ةساهم في توظيف 505 إماراتيين في النسخة الأولى من المعرض، إضافة إلى توفير 885 فرصة عملة في الدورة الثانية، منها 150 وظيفة ملائمة لفئة أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا الإماراتية وصلت إلى 81.66%، مشيداً في الوقت نفسه بدور الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الدولة وخلق استراتيجيتها الحالية المؤثرة عالميا، فضلاً عن انجاح مبادرات الدولة الصناعية المبنية على التكنولوجيا النظيفة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي، ويناقش خلالها دعم القطاع الصناعي في الدولة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031.