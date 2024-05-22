هل يحق للعامل إجازة بأجر كامل خلال الإجازات الرسمية ؟

نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .



فيما يلي تستعرض البوابة نيوز أحد أهم هذه التساؤلات وهي هل يحق للعامل الحصول علي إجازة بأجر كامل خلال الإجازات الرسمية حيث نصت المادة رقم (٥٢) من قانون العمل الموحد علي أن للعامل حق في الحصول علي إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ١٣ يوم في السنة .