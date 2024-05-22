بعد انتهاء الانتخابات.. ننشر قائمة مجلس إدارة غرفة المطاعم السياحية

فاز المرشح علي منصور بمقعد لمنشآت ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻁاعم ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ في مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية التي أجريت اليوم، وذلك بعد فوز 7 أعضاء بالتزكية قبل بدء الانتخابات.

حصد منصور المقعد بـ 323 صوت، مقابل 12 صوتا لمنافسه يعقوب نصار، وصوت واحد باطل، وبذلك يتكون المجلس من: ياسر التاجورى، سامح عبد الغنى، أحمد فايز، أشرف زيدان، برج ليون توماسيان، عبد المنعم محمد ربيع، هشام عبد الله، علي منصور.

بينما فاز في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية عن المطاعم كلا من:

1. حلمى محمد خليل إبراهيم

2. هشام حسين بركات حبوته

3. عمرو محمد خليل إبراهيم

4. أبو زيد عبد الفتاح خليل إبراهيم

5. حسام الدين هشام ممدوح زكى

6. محمد السيد أحمد فراج

7. عبد النبى عباس محمود

8. محمد حسن محمد خليل

9. عماد الدين محمد أحمد إسماعيل

10. عماد فؤاد أسحاق مرقص

11. أشرف عبد الفتاح يوسف

12. طارق أحمد عبد الناصر

13. محمود سعد الدين أبو اليزيد

14. رامز إلهامى غايبوس مسدارى

15. طارق صلاح محروس عبد الحليم

16. وليد فاروق عبد الحميد جمعة

17. أحمد أهاب أحمد حسنى أحمد

18. دليلة حسام سلامة جودة الشاعر

19. مينا عاطف جودة