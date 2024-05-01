رونالدو يقود هجوم النصر أمام الخليج بنصف نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يستضيف فريق النصر، اليوم الأربعاء، نظيره الخليج على ملعب الأول بارك، إذ ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو هجوم العالمي أمام الخليج، رفقة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى، في ظل غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا للإصابة.

ويتواجد الإسباني إيمريك لابورت أساسيًا في تشكيل النصر، رفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس والبرتغالي أوتافيو مونتيرو.

تشكيل النصر لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب اتحاد جدة، أمس الثلاثاء، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.