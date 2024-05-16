الطاهري: جلسة العمل المغلقة بالقمم العربية تشهد نقاشات صريحة للغاية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن جلسة العمل المغلقة بالقمم العربية جرى فيها العادة أن تشهد الكثير من النقاشات التي تتسم بالصراحة المطلقة بين القادة العرب.

وأضاف خلال تصريح لشاشة "إكسترا نيوز" على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين: "خلال هذه الجلسة من المنتظر أن يتم اعتماد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات ومشروع إعلان المنامة".

وتابع: "ثم جلسة إعلامية علنية بحضور وسائل الإعلام ومن خلالها يتم قراءة إعلان المنامة ثم الكلمة الختامية للملك حمد بن عيسى ملك البحرين، رئيس الدورة، وفي تمام الخامسة والربع بتوقبت القاهرة يكون المؤتمر الصحفي لوزير خارجية ممكلة البحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية في ختام القمة العربية".