أبو الغيط وجوتيريش يؤكدان أهمية تقوية "الأونروا" ويحذران من خطورة الوضع بالسودان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية تقوية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وكذلك خطورة الوضع في ‎السودان وضرورة العمل سويًا من أجل وقف الحرب الدائرة في البلاد.

وقال أبو الغيط - في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) اليوم الخميس - "‏قبل أن تبدأ أعمال ‎القمة العربية الـ33 استقبلت سكرتير عام ‎الأمم المتحدة الصديق أنطونيو جوتيريش وبصحبته المبعوث الشخصي للسودان رمطان لعمامرة والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، وتحدثنا حول العدوان الإسرائيلي على ‎غزة وآثاره المدمرة على الشعب الفلسطيني وتقوية دور الأونروا خصوصًا بعد إدراك الجميع لمدى أهمية هذا الدور وجدية الوكالة في الاضطلاع به وأهمية تعزيز مواردها، ومستقبل تجسيد حل الدولتين".

وأضاف أبو الغيط "توافقنا كذلك حول خطورة الوضع في ‎السودان وضرورة العمل سويًا من أجل وقف الحرب الدائرة والحفاظ على تماسك الدولة ووحدة أراضيها ومساعدة الشعب السوداني على تجاوز تلك المحنة الصعبة".