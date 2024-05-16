وصول رئيس وزراء الكويت إلى المنامة للمشاركة في القمة العربية

وصل الشيخ أحمد عبدالله رئيس وزراء الكويت اليوم الخميس، إلى المنامة للمشاركة في الدورة الـ33 من القمة العربية، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وتستضيف مملكة البحرين اليوم أعمال الدورة العادية الـ 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقادة والزعماء العرب أو من يمثلهم إضافة إلى أمين عام الجامعة العربية.

هذا، ويمثل الأمير الشيخ مشعل الأحمد في أعمال القمة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الذي سيتوجه إلى مملكة البحرين اليوم لترؤس وفد الكويت.

وبدأ أمس وصول عدد من الزعماء ورؤساء الوفود المشاركة على أن يتم استكمال وصول القادة صباح اليوم قبيل انطلاق القمة.