ضبط 3800 لتر سولار قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر بالاشتراك مع الطب البيطرى حملة مكبرة أسفرت تلك الحملات عن تحرير المحضر رقم ٤٨٠٩ جنح اول العاشر لضبط سيارة جامبو فنطاس محملة بـ ٣٨٠٠ لتر سولار بدون تصريح مخالفة للقرار الوزاري ١٠٢ لسنة ٢٠١١وذلك لتجميع كمية من السولاربغرض الاتجار والتربح والبيع في السوق السوداء وتم تسليم السيارة لقسم أول بسائقها. وايداع السولار بمحطه البنزين

كما تم تحرير المحضر رقم ٤٨٠٦ جنح اول العاشر لعدم الاعلان عن اسعار السلع بسوبر ماركت

وتحرير محضررقم٤٨٠٧ جنح اول العاشر لعدم الاعلان عن اسعار السلع بسوبر ماركت

كما تم تحرير محضر رقم ٤٨٠٨جنج اول العاشر لعدم وجود شهادة صحية

وتم المرور على عدد من المخابز وتحرير محاضر للتوقف عن الإنتاج.

كما تم تحرير 2 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات المعجن.

وقامت الحملة بالمرور على صومعة العاشر من رمضان وبانكر العاشر من رمضان ومتابعة حركة توريد القمح المحلي

ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.