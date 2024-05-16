"الذكاء الاصطناعي وأثره في المجتمع" ندوة بجامعة المنوفية

نظمت إدارة التربية العسكرية "قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري" بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية ندوة حول الذكاء الاصطناعي وأثره في المجتمع لطلاب الدورة رقم "42" تربية عسكرية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد القاصد على أهمية تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وريادة الأعمال وعلى تنمية قدراتهم الذهنية والثقافية، مشيراً إلى ضرورة زيادة التوعية بالمستجدات التقنية الحديثة والتطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، مشيدا بحرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني لدى طلاب الجامعات، من خلال الندوات الثقافية، واللقاءات التوعوية، التي تلقي الضوء على حجم الجهود المبذولة من الدولة؛ لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن .

حاضر في الندوة الدكتور أسامة عبدالرؤوف عميد كلية الذكاء الإصطناعي حيث استعرض للطلاب تعريف معني الذكاء الاصطناعي ودور ومهام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى شتى مجالات الحياة وخاصة في مجال فى التعليم والبحث العلمى، وفرص العمل المتاحة.

وأوضح العقيد اح هاني محمد مصدق مدير إدارة التربية العسكريه، أن الندوة تأتي في

إطار حرص إدارة التربية العسكريه علي نقل الخبرة للطلاب وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن تحت القيادة الحكيمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة كما قدم الشكر لعميد كلية الذكاء الاصطناعي.