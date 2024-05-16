وصول الرئيس السوري إلى المنامة للمشاركة في الدورة الـ33 من القمة العربية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إلى المنامة للمشاركة في الدورة الـ33 من القمة العربية، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها الثلاثاء الماضي، أن الرئيس بشار الأسد تلقى دعوة رسمية؛ للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستُعقد في العاصمة البحرينية، المنامة يوم 16 مايو المقبل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت آخر قمة عربية عُقدت في 19 مايو 2023 في جدة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وشهدت وقتذاك مشاركة الأسد للمرة الأولى منذ تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

وفي 7 مايو 2023 تم رفع القيود على عضوية سوريا، فعادت إلى جامعة الدول العربية، وسبقت ذلك عودة العلاقات السعودية - السورية في 13 أبريل 2023.