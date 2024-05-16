رئيس جامعة قناة السويس يُكلف شريف فاروق بالعمل أميناً عاماً للجامعة

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الأستاذ شريف فاروق إبراهيم جاب الله أمين الجامعة المساعد بالمستوى الوظيفي مدير عام، للقيام بتسيير أعمال أمين عام الجامعة.

هذا واستقبله الدكتور ناصر مندور لتسليمه قرار التكليف، متمنياً له التوفيق والسداد في المهمه الموكلة إليه.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة السابق

كما أشار الدكتور ناصر مندور إلى أن منصب أمين عام الجامعة أهم منصب إداري بالجامعة ويُمثل رأس الهرم الإداري، متمنياً أن يكون الأستاذ شريف فاروق إضافة جديدة لهذا المنصب الذي شغله قامات إدارية شديدة التميز، مطالباً الأستاذ شريف فاروق بتلبية احتياجات جميع العاملين والنظر في مشاكلهم والسعي الدؤوب نحو الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري بالجامعة.

يُذكر أن شريف فاروق بدأ مشواره في العمل الإداري مراجع حسابات بالوحدة الحسابية، ثم رئيس الوحدة الحسابية الفرعية لكلية الطب.

ثم مديراً للدفع والتحصيل الإلكتروني، فأمين عام جامعة مساعد.

كما شغل العديد من المناصب القيادية منها المدير المالي لمركز القياس والتقويم، وأمين صندوق جمعية التكافل والزمالة.

عمل منسقاً لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030 .

كما اجتاز الكثير من الدورات منها دورات مكافحة الفساد، ودورة المدير العموم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.