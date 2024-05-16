حملة موسعة لمكافحة القوارض في البحيرة.. صور

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملة موسعة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الشتوية لموسم 2024، وشملت مراكز كوم حمادة، الدلنجات، الرحمانية، دمنهور، أبو حمص، وجناكليس.

ومن المقرر أن تستكمل الحملة في باقي المراكز وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع أن تنتهي في 15 يوليو 2024.

وأكد المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، في بيان له اليوم الخميس، أن الحملة تهدف إلى القضاء على القوارض والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار إلى أن الفئران تعد مسؤولة عن نقل أكثر من 36 نوعًا من الأمراض للإنسان والحيوان، بما في ذلك مرض الطاعون، بدأت الحملة بالفعل ومن المقرر أن تستمر حتى 15 يوليو 2024، وذلك بناءً على توجيهات المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمهندس عبد الجواد الشابوري، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة.

وقال وكيل الوزارة، إنه يتم المتابعة المستمرة لعمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم المكافح لجميع مناطق الإصابة، بما في ذلك الأراضي المحصولة والمصارف والجسور والقرى المحيطة بالمقابر وتشمل الحملة استخدام كميات من مبيد فوسفيد الزنك بوزن 166.5 كيلوجرام، يتم تعبئتها في أكياس زنة 10-15 جراما، وتوزيعها على بؤر الإصابة بمسافة 10 مترات، بالإضافة إلى طعم الليبت المسيل للدم بوزن 130 كجم، يتم تعبئته في أكياس زنة 80 جراما وتوزيعه على بؤر الإصابة بمسافة 25 مترًا وتغطي الحملة مساحة تقدر بـ 266,790 فدانًا.

تشارك في تنفيذ الحملة إدارة مكافحة القوارض بالمديرية، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية ومصحة البيئة. كما تشارك المجتمعات المحلية والفلاحين في الحملة من خلال توفير المعلومات والدعم.

يتم تنفيذ الحملة باستخدام العديد من الإجراءات والتقنيات للسيطرة على القوارض يتم توزيع الطعم المكافح في الأماكن المستهدفة مثل الحقول المحصودة والمصارف والمقابر، حيث يعمل الطعم على جذب القوارض وقتلها بفعالية.