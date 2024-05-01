تفاصيل عمومية شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى الموازنة العامة لشركة الخدمات الطبيه التابعه لوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده برئاسه الدكتور محمد أسماعيل وبحضور قيادات شركه الخدمات الطبية لتنفيذ الخطة الاستثمارية الطموحه خلال العام المالي 2024/2025 لتطوير نظام الرعاية الصحية من خلال مشاريع محدده.

وتضمنت استكمال احلال وتجديد الدور الارضي والاول بمستشفيب الكهرباء بالماظه، استكمال مستشفي الكهرباء بالاسماعيليه، استكمال مشروع مستشفي المنصوره، تطوير مستشفي السد العالي باسوان، تطوير بعض رالعيادات القائمه وانشاء عيادات تخصصيه جديده وتتلخص التقديرات الاستثماريه في التوسعات والتجديد ب 108 مليون جنيه والاستكمال ب 304 مليون جنيه والاحلال والتجديد 11 مليون جنيه ليصبح اجمالي الخطه 433 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد اسماعيل، أن شركه الخدمات الطبيه واجههت خلال العام الماضي ظروفا استثنائيه من تأثير الاقتصاد العالمى بالحرب الدائره في اوروبا الي ارتفاع اسعار سعر الصرف ومعدلات التضخم المحلي والعالمى مما ادى الي ارتفاع شديد في اسعار مستلزمات والاجهزه الطبيه وغير الطبيه وكان سببا مباشرا في تاثير معدلات تنفيذ العديد من خطط الشركه لتطوير منشأتها القائمه والبدء في تنفيذ انشاءات جديده..

وقد روعي عند إعداد مشروع الموازنة تحقيق الأهداف الآتية:-

التطوير الشامل للمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة (كمًا وكيفًا) مع الأخذ في الإعتبار التكلفة الإقتصادية والمردود المالي لما يقدم مع تيسير سبل القياس والتقييم.

توحید معيار الخدمات الطبية لكل العاملين على كافة المستويات. إستدامة التطوير والتدريب ومواكبته وذلك برفع كفاءة عناصر تقديم الخدمة الموارد البشرية - التجهيزات البنية التحتية ).

استکمال منظومة نظم المعلومات لربط جميع قطاعات الشركة. رفع الثقافة الصحية لجميع العاملين بقطاع الكهرباء.

العمل على إعداد المستشفيات الطبية الخاصة بالشركة وتأهيلها لمعايير الاعتماد المصرية للرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) " كخطوة أولى ثم تأهيلها للحصول على (JCI) المحافظة على البيئة وفقًا للمعايير القومية والعالمية والمشاركة المجتمعية.

وتم إعداد مشروع الموازنة في ضوء مجموعة من الأسس والقواعد أهمها ما يلى:-

قيمة المنصرف على الخدمة الطبية بالشركات الشقيقة من واقع ميزانية العام المالي السابق ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ما تم تنفيذه فعليًا خلال الفترة من ١-٧-۲۰۲۳ حتى ٢٩-٠٣-٢٠٢٤ من واقع ميزانية الشركة.

تغيير أسعار قائمة الخدمات الطبية للمستشفيات والوحدات التابعة لشركة الخدمات الطبية (قائمة أسعار ٢٠٢٤ ) والصادرة في شهر يناير ۲۰۲٤ وما تلاها من تعديلات.

التغير المتوقع في لوائح أسعار الجهات المتعاقد معها لتقديم الخدمة الطبية لقطاع الكهرباء. الفصل بين الموازنة الجارية والموازنة الإستثمارية.

التغير المتوقع في أسعار المستلزمات وقطع الغيار.

التطور في الأجور في ضوء العلاوات المقررة والعلاوات الدورية مثل التعجيل بالعلاوة الدورية ٢٠٢٤/٣/١ وإقرارها بالإضافة الى الحافز الإضافي المقطوع.

حساب الإهلاك في ضوء البرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الإستثمارية المستهدفة للشركة.

إعداد القوائم المالية طبقًا للمعايير المحاسبية المصرية مراعاة الآثار الاقتصادية المترتبة على الاحداث العالمية والإجراءات التي صدرت من البنك المركزى المصرى في ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ المتعلقة بتحرير سعر الصرف التي حدثت خلال فترة إعداد الموازنة وتأثيرها المتوقع بارتفاع سعر صرف العملات في السوق الموازية مما ترتب علية زيادة في التقديرات الخاصة ببعض بنود الموازنة لم يتم استهداف توزيع أرباح بالقوائم المالية خلال عام الموازنة.