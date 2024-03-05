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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انطلاق اليوم العلمي لأطباء الكلى في مستشفيات الدقهلية

انطلاق اليوم العلمي
انطلاق اليوم العلمي لأطباء الكلى بمشتفيات الدقهلية
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نظمت إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اليوم العلمي للكلى وذلك بالتعاون مع قسم الكلى بمستشفى السنبلاوين العام واللجنة العلمية بالمستشفى تحت عنوان "مشكلات العظام في مرضى الكلى". 
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، وبحضور أطباء أقسام الكلى و الجراحة بالمستشفى وكذلك أطباء الكلى وحدات الكلى المجاورة لمستشفى السنبلاوين العام . 
اشتمل اليوم على محاضرتين الأولى للدكتور اسامه ابراهيم الشحات استشاري أمراض الكلى وسفير الجمعية العالمية لأمراض الكلى تحت عنوان "جراحات الغدة الدرقية لمرضى الكلى".

وكانت المحاضرة الثانية للدكتور احمد البيلي مدير ادارة الكلى بمديرية الصحة تحت عنوان "مشكلات العظام وعلاقتها بامراض الكلى".
وقال الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى، إن التدريب لم يهدف اليوم فقط لرفع المستوى العلمي والفني إنما تمهيدا لبدء برنامج جراحات الغدة الجار الدرقية بمستشفى السنبلاوين العام كخطوة جديدة تحذوها إدارة المستشفى  لتوفير خدمة متخصصة جديدة لمرضى الكلى. 
وأعرب وكيل  وزارة الصحة عن خالص شكره وتقديره لإدارة الكلى بقيادة الدكتور أحمد البيلي وإدارة المستشفى وفى مقدمتهم  الدكتور أحمد بدران و قسمي الكلى و الجراحة بمستشفى السنبلاوين العام وفريق التدريب بالمستشفى على هذا العمل التعاوني بين القسمين متمنياً تكرار مثل هذه اللقاءات التعاونية العلمية بين اقسام المستشفى المختلفة والتي ستعود بالكثير من النفع على المرضى.

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