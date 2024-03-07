السبت.. انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة لمدة 16 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم (قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثان شبرا الخيمة)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 9-3-2024 وحتى الساعة 1 صباح يوم الأحد الموافق 10-3-2024 لمدة 16 ساعة.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً للقيام بأعمال تحويل مسار خطى المياه اقطار 1200مم و 800مم بمنطقة ام بيومى بشبرا الخيمة وذلك بناءاً على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة القليوبية لاستكمال مطالع ومنازل الدائرى بمنطقة أم بيومى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وستقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة بالانقطاع ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.