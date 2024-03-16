دعاء الليلة السابعة من رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة السابعة من شهر رمضان ١٤٤٥ هجرية، 2024م.

اللهم إقبل صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وتقربنا اليك يا ذا الطول والحول، اللهم يا مالك الملك يا الله ،اللهم يا محرك كل ساكن يا سميع يا بصير يا كاشف الضر والأذى، اللهم يا قادر انصرنا على ابليس، اللهم نعوذ بك من شرور الانس والجن ، اللهم باسمك يا الله ندعوك باسمك الاعظم الاعز يا ذا العرش يا الله يا عزيز يا جبار انصر المستضعفين على الظالمين ، اللهم نقنا مما علق بنا من ذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس،وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم وبارك ،بسم الله الرحمن الرحيم (۞لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانٗا وَأَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلۡحَقِّ وَنَطۡمَعُ أَن يُدۡخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ (84) فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ) صدق الله العظيم

اللهم انصرنا على الصهاينة واتباعهم بمددك يا الله حول الدفة الى النصر بحق دماء شهداء مصر وفلسطين بغدر الصهاينة الذين لا عهد لهم ، اللهم ارحم ارواح من فارقونا الى جوارك واغفر لهم واسكنهم الجنات والنعيم الى جوارك يا رب العالمين ،

بسم الله الرحمن الرحيم ( (89) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) صدق الله العظيم ،اللهم باعد بيننا وبين المعصية كما باعدت بين المشرق والمغرب واغلق فواتح الطرق بيننا وبين ابليس ، الله حبب إلينا ذكرك وعبادتك والحمد لك والشكر لك ،وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم وبارك ، اللهم قربنا اليك وابسط لنا الرزق لننفق فى سبيلك ونساند الايتام والمحتاجين واصحاب الحاجة ، اللهم اشفينا من مرض حب الدنيا والمتع اللاهية عن ذكرك الباعث للراحة فى نفوسنا الخاضعة لك يارب العالمين يا خالقنا ورازقنا وتميتنا وتحيينا لك الامر والنهى يا ذا العرش المجيد ، اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والازهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وارضها وحدودها ومياهها وغذاءها وثرواتها من كل شرور التطرف والإرهاب والفساد والمفسدين وآمن روعاتنا وهىء لنا سبيلا للجنة بصوم رمضان ، الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم وبارك