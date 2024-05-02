رسميًا.. عقوبة جديدة ضد «تونالي» من الاتحاد الإنجليزي

تعرض الإيطالي ساندرو تونالي لاعب خط وسط فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، لعقوبة جديدة بسبب قضية المراهنات.

وينفذ تونالي في الوقت الحالي عقوبة الإيقاف لمدة 10 أشهر، التي فرضت عليه من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد ثبوت تهمة المراهنات لديه، وذلك قبل انتقاله إلى نيوكاسل من ميلان.

واعترف تونالي بإدمانه على المراهنات، حتى تعرض للإيقاف عن ممارسة كرة القدم بشكل احترافي لمدة 10 أشهر، ليغيب عن مباريات نيوكاسل في الفترة الماضية، ولن يستطع المشاركة مع الماكبايس قبل انطلاق الموسم المقبل، وتحديدًا 27 أغسطس القادم.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا يعلن من خلاله إيقاف ساندرو تونالي لمدة شهرين، مع تغريمه 20 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب خرق قوانين المراهنات.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: «جرى إيقاف ساندرو تونالي، لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد، مع وقف التنفيذ لمدة شهرين من منافسات كرة القدم من قبل لجنة تنظيمية مستقلة، بعد إعلانه عن انتهاكات لقواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي».

وأضاف البيان: «كما جرى تغريم تونالي مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني وتحذير من قبل الاتحاد الإنجليزي فيما يتعلق بسلوكه المستقبلي».

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيانه: «جرى تعليق فترة الحظر بالكامل طوال موسم 2024-2025، مما يعني أنه سيكون متاحًا للعودة إلى كرة القدم التنافسية، عند انتهاء العقوبة الحالية لمدة 10 أشهر التي فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 27 أكتوبر 2023».

وانضم صاحب الـ23 عامًا إلى نيوكاسل مقابل 64 مليون يورو، قادمًا من ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك ساندرو تونالي في 12 مباراة مع نيوكاسل، كما سجل هدفًا وحيدًا، ليفقد مكانه في تشكيل الفريق الإنجليزي وكذا منتخب إيطاليا.