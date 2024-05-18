6 قوافل بيطرية مجانية لدعم مربي الماشية بالمنيا وبني سويف





أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، اطلاق ٦ قوافل بيطرية مجانية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التامين على الثروة الحيوانية، إلى محافظتي المنيا وبني سويف، لدعم مربي الماشية بالمحافظتين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القوافل والتي بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع، تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري، مشيرا الى ان هذه القوافل تقدم خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، كما يتم تقديم العلاج المناسب لجميع الحالات التي تعاني من مشاكل تناسلية وكذلك خدمات التلقيح الاصطناعي للحيوانات الجاهزة للتلقيح بالمجان مما يساهم في زيادة إعداد الولادات من الحيوانات المختلفة وكذلك الاخذ في الاعتبار التحسين المستمر للسلالات والذي يتحقق من جودة السائل المنوي المستخدم في التلقيح وكذلك الصفات المتميزة في انتاج الألبان واللحوم.

وأضاف مدير المعهد أن القوافل تقوم أيضا بإجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش، ما يساهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الأمراض التي تنتقل عن طريق هذه الطفيليات وكذلك تعظيم الاستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وذلك عن طريق تقديم التحصينات الغير سيادية بالمجان وكذلك تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

واوضح فاضل انه يتم ايضا وعلى هامش القوافل تكثيف الدور الارشادي والتوعوي لمربي الماشية، لحماية الحيوانات من خطورة الحرارة علي حياة الحيوان وكذلك تأثيرها السلبي على الإنتاج والتناسل وتشمل هذه الارشادات ضرورة الاهتمام بالحظائر من حيث الظل والتهوية مع ضرورة تقديم الماء البارد للحيوانات على مدار اليوم والاهتمام بتقديم الأعلاف الخضراء سهلة الهضم في الصباح الباكر وفي المساء مع تجنب تغذية الحيوانات اثناء فترات الحر الشديد.