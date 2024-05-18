وزير الرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بـ"آداب المنصورة"

ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة ريم عصام عبد الفتاح، بعنوان " استخدام الجمهور المصري لصفحات المؤثرين الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بمستوى التعصب الرياضي لديه بكلية الآداب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تضمنت لجنة المناقشة والحكم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رئيسًا ومناقشًا، الدكتورة حنان يوسف - أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مشرفًا وعضوًا، الدكتور أحمد عثمان - أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام - كلية الآداب جامعة المنصورة مناقشا.

لجنة الإشراف تشيد بأهمية الرسالة في دراسة تأثير وسائل التواصل الأجتماعي:

واشادت اللجنة بأهمية الرسالة فى دراسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقته بمستوى التعصب الرياضي لدى الجمهور المصري وفي نهاية المناقشة تم منح الباحثة درجة الدكتوراه.

حضر المناقشة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود الجعيدي - عميد كلية الآداب، منى عثمان - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الشخصيات الرياضية.

وزير الشباب والرياضية يشيد بمنظومة البحث العلمي:

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمنظومة البحث العلمى، والذي يُساهم في إثراء الحياة العلمية والعملية، مشيدًا بجامعة المنصورة، وتميزها على المستوى المحلى والدولى ودورها العلمي والبحثي باعتبارها منارة للعلم والمعرفة ونموذجًا مشرفًا بمحافظات الدلتا، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، مؤكدا أن الجامعة تعد المركز العلمى لكل مراكز الشباب والرياضة التابعة للوزارة داخل المحافظة.

رئيس جامعة المنصورة يعلن أطلاق مبادرة “الدقهلية بلا أمية” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة:

من جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر على التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة وتم خلال اللقاء اطلاق مبادرة جامعة المنصورة " الدقهلية بلا أمية " والتعاون مع الوزارات المختلفة ( وزارة التربية والتعليم - وزارة الشباب والرياضة- والهيئة العامة لتعليم الكبار) يتم تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات للوصول الى أن تكون الدقهلية بلا أمية من خلال دور طلاب الجامعة في محو الأمية بكل قرية .

وتقوم المبادرة على استمرار تأهيل من تم محو أميتهم ومتابعتهم ورفع الجانب التعليمي و الثقافي والفكرى ونشر الوعى وزيادة الانتماء الوطنى وذلك من خلال توفير أماكن لتأهيل من تم محو أميتهم بمراكز الشباب والرياضة المنتشرة في كافة المراكز والقرى بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمعنية بالمبادرة.

كما أشاد بأوجه التعاون ومنها إعلان تشغيل نادى جامعة المنصورة وهو أول نادى رياضى بالجامعات المصرية وكذلك التعاون في استضافة المنافسات والمسابقات الرياضية بما تمتلكه الجامعة من بنية ومقومات رياضية ممثلة في القرية الأولمبية.

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