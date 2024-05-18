حبس تشكيل عصابي لسرقة كابلات التليفونات في الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الاحمر الجزئية بحبس، متهمين بسرقة كابينة تليفونات، بدائرة القسم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت بالتحفظ علي السيارة المستخدمه في الواقعه، والإستعلام عنها من المرور، وتحريز المضبوطات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي .

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما داخل سيارة محمل عليها “6 كابلات تليفون – 2 لوح رصاص صغير الحجم – 6 لوح رصاص كبير الحجم – سلك واير – 2 منشار حدادى – كوريك – مطرقة – 2 أجنة حديد” بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، واعترفا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما من داخل كابينة تليفونات بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.