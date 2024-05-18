حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس ٣ متهمين، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدرجات النارية وبيعها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة بهم.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الدرجات المضبوطه، والإستعلام عنها وتسليمها لأصحابها.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهما بالسرقة.