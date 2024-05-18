نجاح دورة تدريبية لـ 50 فني معمل في الأمراض المتوطنة بكفر الشيخ

اختتمت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بكفر الشيخ، بنجاح، دورة تدريبية لـ50 فني معمل من «دفعة البشاير»، وتم تنفيذ الدورة التدريبية في مركز تدريب المتوطنة، بالتعاون مع إدارة البلهارسيا، تحت إشراف الدكتورة مرام غلاب وخالد جاد، مراجع معامل المديرية، بقيادة الدكتورة أماني القرش، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، وبالتعاون مع إدارة التدريب بقيادة الدكتور أحمد الباز.

برنامج تدريبي شامل لتعزيز مهارات الفنيين الجدد

شمل البرنامج التدريبي تعريف المتدربين بدورة حياة البلهارسيا والطفيليات المعوية، وتدريبهم على مهارات الفحص الميكروسكوبي وكيفية اكتشاف البويضات، كما تم تعريفهم باستراتيجية وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية، مع توفير التدريب العملي على الشرائح الإيجابية وكيفية التعامل معها في المعمل.

تطوير مهارات العرض والتواصل

بالإضافة إلى المهارات الفنية، اهتم البرنامج بتطوير مهارات العرض والإلقاء والتواصل لدى المتدربين، كما تم شرح بروتوكول العلاج الخاص بالطفيليات المعوية والبلهارسيا والفاشيولا من قبل فريق مركز التدريب، بقيادة أخصائي الكيمياء هند حمدي ونجوى فؤاد وهشام ويوسف نصر.

اختبارات لتقييم المهارات المكتسبة

لتقييم مدى استفادة المتدربين من الدورة، تم عقد امتحان مبدئي وامتحان نهائي، كما تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات لتنفيذ مشاريع تخرج، بهدف قياس مخرجات التدريب وقياس قدرتهم على العمل كفريق متكامل للتوعية المجتمعية بأضرار البلهارسيا والطفيليات المعوية وطرق الوقاية منها.

تقديم خدمة طبية متميزة

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على اهتمام مديرية الشئون الصحية بتدريب الكوادر الطبية بشكل مستمر، حرصاً على تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني محافظة كفر الشيخ، وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار استعدادات المديرية لإجراءات المسح الميداني ضمن خطة قطاع الطب الوقائي والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا والحد من انتشار الطفيليات المعوية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية لتؤكد التزام مديرية الصحة بكفر الشيخ بتطوير مهارات كوادرها الطبية وتعزيز قدراتهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

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