“القصير” و"الزملوط" يتابعان جهود استصلاح الأراضي بالوادى الجديد





استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحث معه ملفات المشروعات الزراعية بين الوزارة والمحافظة.

وناقش الاجتماع جهود دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة 670 ألف فدان بنطاق مركز باريس - محافظة الوادى الجديد التى قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الجهات التابعة لها وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير - مركز بحوث الصحراء - معهد الاراضى والمياه والبيئة - جهاز تحسين الاراضى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى كليات الزراعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء .

وأكد «القصير»، ان كل هيئات الوزارة ومعاهدها البحثية على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لمحافظة الوادى الجديد التي تتمتع بمقومات زراعية كثيرة ومتنوعة.

من ناحيته أشاد «الزملوط» بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات الزراعية للمواطنين في الوادى وتعزيز الاستثمار الزراعي في المحافظة.