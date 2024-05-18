وزير النقل يطمئن على انتظام  جداول تشغيل القطارات بمحطة مصر

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة إنتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية والأرصفة وشبابيك التذاكر والمول التجاري وأكد على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين

لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية ثم عقد الوزير اجتماعاً رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية حيث أكد في بداية الاجتماع على ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب

واستمرار ية تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على ارض الواقع

كما اكد وزير النقل على ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف مع ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج اي جرار من الورشة الا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان والتأكيد على نظافة كافة المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب وكذلك ضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات ووضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط مع إيقاف بعض القطارت يوم الجمعة وايام العطلات الرسمية على عدد من الخطوط الفرعية بصفة مؤقتة لضعف مشغوليتها كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية للخطوط مشيرا الى رفع كفاءة خط شربين قلبين لزيادة سرعة القطارات على الخط وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وكذلك تنفيذ خطة شاملة لتطوير خط محرم بك /مطروح (خط الصحراء) وكذلك رفع كفاءة خط المطرية /المنصورة

ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع مجموعه كبيرة من قائدي القطارات العاملين بمختلف خطوط السكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة

وفي بداية كلمته اكد الوزير أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وانه نم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات -تطوير السكة والبنية الأساسية-تطوير نظم الإشارات-تطوير الورش -إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار )

مضيفا أن على الجميع أن يتسابق لخدمة المواطنين وجمهور الركاب والعمل على مدار الساعة للارتقاء الدائم بالهيئة و تقديم خدمات محترمة ونظيفة وامنة للركاب

مشيرا الى انه لاوجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية مع اثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل و اثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية بشكل أكبر من المخطط وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب

و تكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام

مشيرا الى الحرص على الاستماع واستقبال كافة مقترحات العمل التي يقدمها العاملون بالهيئة ومناقشة تلك المقترحات والاستفادة منها مع الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بهم واسرهم

كما اشار وزير النقل على الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم ايام العطلات الاسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام أجازة عوضا عنها وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور ايام تلك الجمع والعطلات والأعياد

وأوضح الوزير أنه على كافة العاملين بهيئة السكك الحديدية العمل على زيادة وتعظيم موارد الهيئة المالية والمحافظة على كافة الأصول والمعدات والجرارات والعربات والمعدات وقطع الغيار وعدم السماح لاي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة مشيرا الى تنفيذ خطة شاملة لتركيب بوابات في محطات السكك الحديدية والتي بدأت مرحلتها الأولى بمحطات (رمسيس- الجيزة- مصر بالإسكندرية - سيدي جابر- دمنهور - محطة قطارات صعيد مصر )

وأشار الوزير خلال كلمته الى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسيه بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة مؤكدا أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية يساهم في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات بما يساهم في تعظيم موارد الهيئة المالية.