إجراءات وقائية لحماية صحة قلبك في ظل ارتفاع درجات الحرارة

تزداد المخاوف الصحية والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة في وقت الظهيرة ومع ارتفاع درجة حرارة الشمس، يمكن أن يظهر أعراض مشاكل جلدية مثل حروق الشمس والاسمرار،وضربة الشمس والجفاف، والحرارة الشديدة يمكن أن تؤثرعلى صحة قلبك، وفقا لما نشره موقع only my health

ولا يؤدي التعرض للطقس الحار الشديد إلى زيادة خطر الإصابة بالإرهاق الحراري وضربات الحرارة فقط ، بل يمكن أن يصنع عبئا كبيرا على صحة القلب، فهو يضغط على نظام القلب والأوعية الدموية ويؤثر علي القلب مما يجعله يعمل بجهد أكبر، وهذا يزيد من فرصة الإصابة بالنوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب.



والجسم للتخلص من الحرارة الزائدة بطريقتين رئيسيتين، كل واحدة منهما قد تؤثر على القلب:

1 - الإشعاع: حيث يجب على القلب أن ينبض بشكل أسرع لزيادة الدورة الدموية تحت سطح الجلد.



2 - التبخر: بسببه هناك فرصة للجفاف وانخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى الإغماء أو حتى زيادة تجلط الدم ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وبعض الأدوية التي تساعد القلب يمكن أن تسبب مشاكل في الطقس الحارة حيث تبطئ أدوية حاصرات بيتا نبضات القلب وتعطل قدرة القلب على تعميم الدم بسرعة كافية للتبادل الحراري الفعال ومدرات البول تزيد من كمية البول وتزيد من خطر الجفاف.

إجراءات وقائية لحماية صحة قلبك مع ارتفاع الحرارة :

لحماية أنفسنا يجب أن نمكث في المنزل فى وقت الظهيرة، و قم بإنهاء أعمالك الخارجية في المساء أو في الصباح الباكر.

عندما تكون خارج المنزل في الشارع عليك أخذ زجاجة مياة كبيرة ، حاول شرب الماء كل 20 دقيقة.

إذا كنت مريض بقصور القلب، فإن الوضع صعب جدا حيث يجب عليك الحفاظ على التوازن بين تناول السوائل وفقدانها لأن السوائل الزائدة يمكن أن تتراكم وتسبب التورم. المراقبة اليومية لوزن الجسم يمكن أن ترشدك إلى كمية المياه اليومية.

تجنب المنبهات مثل الشاي والقهوة والصودا أو العصائر المحلاة الصناعية ، قد تبطئ الصودا وعصير الفاكهة المحلي بالسكر والمواد الحافظة ومرور الماء من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم.

يمكن أن يؤدي الشاي والقهوة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وزيادة الضغط على القلب.

يجب حماية بشرتك من خلال ارتداء قبعة واسعة ، ونظارات شمسية، وملابس خفيفة الوزن وخفيفة الألوان وفضفاضة بيضاء ، ضع كمية كبيرة من واقي الشمس على جميع أنواع البشرة المكشوفة قبل الخروج ب 30 دقيقة .