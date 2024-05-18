الصور الأولى لأبطال فيلم "تاني تاني" قبل عرضه

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "تاني تاني" المقرر إطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 مايو، عن الصور الأولى من العمل الذي يفتتح موسم الصيف السينمائي، حيث تقدم النجمة غادة عبد الرازق الكوميديا لأول مرة بدور جديد تماماً علي، فيما يغير النجم أحمد آدم جلده تماماً في نوعية الكوميديا التي يقدمها، مع تواجد بيومى فؤاد الذى يمثل إضافة لأي عمل كوميدى.

وطرحت شركة "فيردى" البرومو الرسمي لفيلم "تاني تاني" قبل أيام والذى كشف عن طبيعة الشخصيات والمواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك ويظهر لها أصدقائها القدامي زيكو وبيبو اللذان يحاولان التقرب منها مجدداً وكسب قلبها وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية.

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

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