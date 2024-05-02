وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب رفع الأثقال

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي لقاء لاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال والذي يستعد بكل جدية لخوض منافسات الأولمبياد القادم بباريس 2024.

واستمع وزير الرياضة للاعبي ولاعبات المنتخب المصري لرفع الاثقال، مؤكدا علي حرص الوزارة علي تلبيه كافة طلباتهم في الفترات الماضية والمقبلة لهم ولكافة لاعبي المنتخبات المصرية بكافة الالعاب والمتأهلين لخوض غمار ومنافسات الاولمبياد القادم .

من جانبه أثنى رئيس اتحاد رفع الاثقال محمد عبد المقصود علي التواجد الدائم للوزير مع المنتخبات واللاعبين، مضيفا أن مصر حققت نصف المراكز المخصصة للتأهل للأولمبياد باريس 2024 حيث استطاع أبطال مصر بالتأهل بخمس مقاعد كاملة من اصل ١٠ مقاعد لقارة أفريقيا.

وكانت مصر قد ضمنت التأهل بـ 5 مقاعد فى أولمبياد باريس 2024، عن طريق كلا من ، كريم كحلة و سارة سمير و نعمة سعيد و حليمة عبد العظيم و عبد الرحمن محمد وذلك خلال مشاركتهم بكاس العالم لرفع الأثقال والذي أقيم بدولة تايلاند أبريل الماضي.

وتعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقاً للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ 13 ميدالية «5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات».

واستطاعت مصر في آخر مشاركة لها في الأولمبياد طوكيو سطر تاريخ رياضي غير مسبوق منذ اول مشاركة لها فى الدورات الأولمبية سنة١٩١٢ حيث استطاع لاعبو المنتخبات المصرية من تحقيق ٦ميداليات أولمبية متنوعة.

