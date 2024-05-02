صور.. إقبال كبير على البرنامج التثقيفي للطفل بأوقاف الفيوم

أقيمت فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال بأوقاف الفيوم اليوم الخميس، بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرعاية من الدكتورمحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور نخبة من الأئمة المتميزين، وجاء ذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد.

وخلال هذه الفعاليات أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن وزارة الأوقاف تسعى دائمًا لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري والوطني عند الطفل، موضحاً أن الوزارة لديها منهجية علمية متكاملة لرفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا، وقد أحدثت طفرة غير مسبوقة وأحرزت تقدمًا كبيرا في هذا المجال.

كما أكد عدد من أولياء الأمور فرحتهم، وقدموا الشكر لعلماء الأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم ، على اهتمامهم ورعايتهم للأطفال وحمايتهم من الأفكار الهدامة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن البرنامج التثقيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأننا نأمن على أطفالنا المشاركين في هذه النشاطات حيث إنهم في أيدٍ أمينة.

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