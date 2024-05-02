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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

صعود مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار امام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الخميس داخل الجهاز المصرفي بقيمة 31 قرشا على الأقل، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع، ثم 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.
ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الأخري نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي،الاستثمار العربي، الأهلي المتحد،قناة السويس، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية".
سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك " ميد بنك، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادارات"، محققا 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع، ثم 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع داخل بنوك " البركة،  HSBC".

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