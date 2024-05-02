الصلاة والقراءات الدينية والتأمل في معاني القيامة والخلاص أبرز أحداث خميس العهد

خميس العهد هو احتفال ديني في الديانة المسيحية يُقام في الخميس الذي يسبق يوم الجمعة العظيمة، وهو جزء من أسبوع الآلام. ويعتبر هذا اليوم ذكرى آخر عشاء للسيد المسيح مع تلاميذه قبل صلبه.

ويتم خلال هذا اليوم الاحتفال بمراسم دينية تذكر هذا الحدث، منها الصلاة والقراءات الدينية والتأمل في معاني القيامة والخلاص. بالإضافة إلى الصلوات والقراءات الدينية حيث تقوم بعض الكنائس بإقامة قداس خاص في هذا اليوم يُعتبر مناسبة للتواصل مع الله والتأمل في معاني الإيمان.

كما يُعتبر خميس العهد فرصة للتضرع والتوبة، والتفكر في معاني التسامح والمحبة والتضحية التي تجسدها هذه الفترة الدينية المهمة.

يمكن أيضًا أن تشمل طقوس خميس العهد غسل أقدام المؤمنين، حيث يُقام في بعض الكنائس طقس تذكيري يتم خلاله غسل أقدام بعض الأشخاص للتذكير بتواضع المسيح وخدمته للآخرين. وفي بعض الثقافات، يتم أيضًا تقديم وجبة مشتركة بعد الصلاة تُعرف بـ "عشاء المسيح حيث يتم تناول الطعام معًا كما فعل يسوع مع تلاميذه في العشاء الأخير.

بعد الاحتفالات الدينية، يقضي البعض وقتًا مع عائلاتهم وأحبائهم في أجواء من الود والتآلف. قد يشمل ذلك تبادل التهاني وتناول الطعام معًا، وقضاء وقت جيد في صحبة الأحباء. كما قد يكون هناك بعض العادات والتقاليد الخاصة بالعائلة تحييها في هذا اليوم، مما يجعله لحظة مميزة ومليئة بالمشاعر الطيبة والترابط العائلي.

