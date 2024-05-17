روسيا تعلن استعدادها لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الجمعة، بأن موسكو مستعدة لتوسيع مساعداتها الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "نحن نقدم المساعدات الإنسانية بالفعل ونحن على استعداد لتوسيع نطاق تقديمها والشيء الآخر هو أننا كنا نؤكد منذ بداية المأساة التي شهدناها في غزة، على أنه يمكن تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذها بشكل فعال إذا كان هناك وقف لإطلاق النار".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أنه ولهذا الأمر دعا الجانب الروسي لوقف إطلاق النار، منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرًا إلى أنه من دون وقف إطلاق النار، كما تؤكد الوكالات الإنسانية الدولية، فإن المساعدات لن تصل بالكميات المطلوبة إلى الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها في القطاع.