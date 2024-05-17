اليابان تقدم احتجاجا إلى الصين وروسيا على خلفية وصف مياه محطة فوكوشيما بالملوثة

قدمت اليابان احتجاجا من خلال القنوات الدبلوماسية في الصين وروسيا، بشأن بيان مشترك للبلدين موضحة أن المياه المعالجة التي يتم تصريفها من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية بالملوثة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن البيان المشترك، الذي وقعه الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب قمتهما أمس في بكين، وصف المياه "بالملوثة نوويا"، وعبر عن القلق البالغ حيالها.

وأعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هاياشي يوشيماسا عن آسفه بشأن التوصيف غير الدقيق للمياه، قائلا" إن عملية تصريف المياه يجري مراقبتها ويتم نشر بيانات المراقبة ذات الصلة بشفافية"؛ مؤكدا عدم ظهور أي مشكلة من الناحية العلمية.

وأضاف أن جهود بلاده في هذا الصدد لاقت دعما واسعا من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية ستواصل شرح الجهود المبذولة والإعلان عن بيانات المراقبة إلى الصين وروسيا بشكل كامل وشفاف.

يذكر أن اليابان بدأت في 24 أغسطس الماضي في تنفيذ عملية تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط الهادئ، مؤكدة أن المياه آمنة حيث تمت إزالة معظم المواد المشعة باستثناء التريتيوم من خلال عملية التنقية.

