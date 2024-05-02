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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الغرفة التجارية بسوهاج لـ"البوابة نيوز": أسعار اللحوم في انخفاض مستمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال خالد أبوالوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة سوهاج ان اسعار اللحوم في انخفاض مستمر على مستوى المحافظة وذلك بعد توجيهات من  رئيس الجمهورية بضبط الاسعار في الأسواق لخفض اسعار اللحوم لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين .

واشار أبوالوفا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان هناك عدة عوامل تتحكم في اسعار اللحوم ومنها اسعار الأعلاف وتوفير البدائل الاخرى في السوق باسعار مناسبة ما يخف الضغط على اللحوم .

وفي سياق متصل اوضح أبوالوفا ان الغرفة التجارية قامت بعمل العديد من المعارض على مستوى المحافظة لتقديم السلع للمواطنين باسعار منخفضة حيث بلغ عدد المعارض التي اقامتها العرض التجارية في سوهاج 25 معرضا تغطى جميع مراكز وأحياء المحافظة .

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