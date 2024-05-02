محمود مسلم: سمعة إسرائيل الدولية تدهورت خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن سمعة إسرائيل الدولية تدهورت خلال الفترة القصيرة الماضية، متابعا “نستطيع أن نقول بشكل واضح أن مصر كان لها دور كبير في ذلك، سواء فيما عرضته في محكمة العدل ومجلس الأمن والمشاورات الثنائية”.

وأضاف "مسلم" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري: "الدليل على ذلك أن هناك مواقف نستطيع أن نقول إنها تحركت بشكل كبير، حيث أصبحت فرنسا داعمة للاتفاقية والهدنة، بجانب بلجيكا وأسبانيا، وألمانيا أصبحت أقل حدة".

وتابع: ": مصر تسير على مسارين، المسار الأول هو محاولة الوصول إلى اتفاقية هدنة تضمن وتحمي الفلسطينيين في هذا الوضع الصعب، والمحور الثاني، تقديم مساعدات إنسانية وفتح المعبر دائما، وتوفيرها، ونعلم أن مصر حتى الآن هي التي تقدم أكبر نسبة من المساعدات حتى الآن، وبالتالي مصر تحمل الهم السياسي والتفاوضي والهم الإنساني".