هجوم شرس من نجم ليفربول السابق على محمد صلاح

شن أسطورة ليفربول، جرايم سونيس، هجومًا شرسًا على النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الريدز، بعد مشادته مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وعلق سونيس على أزمة صلاح الأخيرة مع مدرب ليفربول يورجن كلوب، عندما دخل الفرعون المصري في مشادة كلامية مع الألماني، عقب مشاركته بديلًا في مباراة الحمر ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى سونيس أن صلاح سيغادر ليفربول في المستقبل القريب بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه سيكون النجم الأكبر في الدوري السعودي للمحترفين، إذا اختار الانتقال إليه.

مشادة محمد صلاح وكلوب

وأكد نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح كان غاضبًا لعدم بدء مباراة ليفربول ووست هام في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وأضاف سونيس: «صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي، حتى قبل تلك المباراة، كلما قام كلوب باستبداله، لم يكن سعيدًا بذلك أبدًا».

وتابع سونيس: «صلاح من الطراز العالمي، لكن عندما تصبح الأمور صعبة، سيختفي من المباراة».

وواصل: «أمثلة على ذلك، مثل تفوق ليساندرو مارتينيز عليه في أولد ترافورد الموسم الماضي».

وأردف سونيس: «ليفربول فقد بريقه مؤخرًا، وأصبح يتعرض للتخويف من قبل الفرق المنافسة».

جرايم سونيس

واختتم جرايم سونيس تصريحاته: «الكرة اللئيمة والغاضبة ضرورية للفوز بالمباريات، وهذا ما اختفى من ليفربول».

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على ملعب أنفيلد.