باحث سياسي: مظاهرات الطلاب قد تكون القشة التي تقسم ظهر بايدن

قال الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي، إنّ الوضع الحالي للرئيس الأمريكي جو بايدن متأزم لأسباب عديدة، لافتًا إلى أن مظاهرات الطلاب في الولايات المتحدة قد تكون القشة التي تقسم ظهره.

وأضاف "حميد" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي و الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "قوة السوشيال ميديا استطاعت نقل البُعد الإنساني لما يحدث في قطاع غزة، كما أن هناك عشرات الآلاف المؤمنين بالقضية الفلسطينية، والمسلمون والعرب كثيرون في الغرب وينشرون القضية بقوة، أي أن لدينا جيش ينشر هذه القضية".

وتابع الكاتب والباحث السياسي، أن المظاهرات تأتي في توقيت صعب بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب للولايات المتحدة، ويرى أمريكيون كثيرون أن بلادهم تدعم إسرائيل وأمريكا بالمليارات، بل بأرقام فلكية، وهو ما يزيد الأمر اشتعالا، مشددًا على وجود درجة كبيرة من الغضب في المجتمع الأمريكي وهو ما يضغط على بايدن.