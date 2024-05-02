إحالة تجار الأسلحة بالبدرشين للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالأسلحة والبنادق الآلية بالبدرشين للمحاكمة الجنائية.

كانت قد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى لممارسته نشاط إجرامى فى الإتجار بالأسلحة، حيث أكدت المعلومات قيام عامل مقيم بمنطقة البدرشين بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته 3 أشخاص مقيمون بالجيزة وبحوزتهم 4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق .